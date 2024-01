Giovanna Pedretti | si indaga adesso per istigazione al suicidio

' I social siano usati per comunicare , non per insultare '. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta così, a ' Quarta Repubblica ', la Morte ... (247.libero)

A Lodi è in corso una doppia indagine, per fare luce sulla morte di Giovanna Pedretti , la titolare della pizzeria ‘Le Vignole’ trovata morta nel ... ()

Nel tragico caso di, arriva il contrattacco di Selvaggia Lucarelli. Dopo giorni di polemiche, discussioni e insulti, la giornalista ora decide di denunciare quanto sta vivendo. Ovvero gli attacchi ...- - > Il professor Ruben Razzante - . . Un giornalista che addossi agli influencer e alla rete la responsabilità di quel che è successo asomiglierebbe a quel bue che dava del cornuto all'asino: in questa vicenda tristissima, i professionisti dell'informazione sono andati a rimorchio dei professionisti della ...Sulla saracinesca abbassata della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) è apparso un cartello di lutto che chiede di non lasciare fiori e oggetti davanti alle vetrine, in memoria della ...Milano, 16 gen. (LaPresse) - La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti sulla morte di Giovanna Pedretti, la ...