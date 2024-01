Giovanna Pedretti | lo striscione fuori dalla pizzeria | “Stampa e tv rispettate la famiglia e non fatevi vedere più”

È una misura necessaria per poter procedere con le verifiche tecniche: i carabinieri potranno risalire al dispositivo da cui è stata pubblicata la ... (vanityfair)

Morte Giovanna Pedretti - Antonio Tajani : "Social siano usati per comunicare - non per insultare"

' I social siano usati per comunicare, non per insultare '. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta così, a ' Quarta Repubblica ', la Morte ... (247.libero)