Giovanna Pedretti | l’inviato del TG3 sbotta al telefono | “Vuoi pure virgolettarmi? Io non esisto | ciao”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Dopo Lorenzo Biagiarelli, dopo Selvaggia Lucarelli, era arrivato lui a “cercare la verità”: Jari Pilati, inviato del TG3, ormai reso famoso per quel video in cui con toni piuttosto insistenti fa domande aa colpi di “guardami negli occhi”. Ora Pilati non parla: a differenza della coppia che pattuglia il web e poi rivela la verità su Instagram, non replica né risponde. Lo hanno cercato insistentemente per chiedergli cosa prova dopo la morte della donna, e le sue parole sono state emblematiche.Leggi anche:, la reazione di Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli dopo la morte della donna Jari Pilati: “Mi dispiace moltissimo, ma io non” “Io non”. Alcon Mowmag, Jari Pilati è reticente e non vuole fare dichiarazioni: ...

Il caso mediatico sul presunto suicidio di Giovanna Pedretti non accenna a fermarsi. La ristoratrice, finita nell'occhio del ciclone per quella che probabilmente è una recensione falsa, potrebbe non aver retto alla pressione degli attacchi e si è tolta la vita gettandosi nel fiume Lambro. Una recensione negativa su TripAdvisor, una replica indignata, una polemica sul web e una morte misteriosa. La donna era stata al centro di una tempesta mediatica dopo aver risposto a un presunto falso. Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Se uno squalo ti porta via la gamba, attento che arriva la Lucarelli a spiegarti cosa devi o non devi fare e come stare al mondo. Se pubblichi una recensione sul tuo ristor ..." Le ultime ore di Giovanna Pedretti, titolare d'una pizzeria a Sant'Angelo Lodigiano, insultata su Internet per una recensione giudicata da molti falsa, sono ora sotto esame ...