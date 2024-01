Giovanna Pedretti è vittima del politicamente corretto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 gennaio 2024)è morta. È probabile che si tratti di suicidio. La triste vicenda è nota: prima esaltata per la sua ferma presa di posizione contro un cliente che per iscritto si sarebbe lamentato perché nel suo locale ci sarebbero omosessuali e disabili e poi messa alla gogna perché lei stessa, a quanto sembrerebbe, sarebbe l’autrice di quel messaggio a cui avrebbe poi risposto – possiamo presumere – per fare un po’ di pubblicità a costo zero ad un locale “”. Qualcosa però non ha funzionato e la poveraè finita nel tritacarne mediatico. Da quel momento la donna non ha avuto più pace e il peso deve essere stato troppo grande da sopportare, tanto da decidere di farla finita. La pubblicità a costo zero le è costata la vita. Possiamo ora solo pregare e sperare nella ...