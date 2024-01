Giovanna Pedretti | aperta inchiesta a Lodi per istigazione al suicidio | sul web minacce di morte a Lucarelli | Guardati le spalle

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sul caso legato alladiè stataun'peral. La ristoratrice, titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelogiano e trovata morta nella serata di domenica, era salita agli onori delle cronache per via di una recensione su Trip Advis

Per il caso della morte di Giovanna Pedretti , la 59enne ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro, è stata aperta un'inchiesta per istigazione al ... (247.libero)

Addio a Twitter? Forse non sarà così. Selvaggia Lucarelli sulle storie Instagram ha pubblicato diversi messaggi d'odio che le sono arrivati per ... (iltempo)

'Mi tocca tanto la storia di questa signora perché anche io sono andato vicino alla disperazione, poi ho reagito e sono stato forte, ma è qualcosa che ho visto da vicino" dichiara a Repubblica il ...A Sant'Angelo Lodigiano tutti i cittadini si scagliano contro i giornalisti, ritenuti tra i colpevoli di quanto accaduto a: la titolare della pizzeria "Le Vignole" è passata in ...Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’estetista cinica, rende noto il motivo per ili quale fino a oggi ha evitato di commentare la vicenda che ...Addio a Twitter Forse non sarà così. Selvaggia Lucarelli sulle storie Instagram ha pubblicato diversi messaggi d’odio che le ...