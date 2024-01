Giovane scomparso da Cisterna d' Asti | in corso le ricerche

(Di martedì 16 gennaio 2024) Anche la pagina facebook della questura diha condiviso l'appello per la ricerca di Danilo Romani, ildi 24 anni, di cui non si hanno più notizie da domenica 14 gennaio. Da quando cioè si ...

Ilalto 175 centimetri, occhi azzurri e capelli castani, al momento della scomparsa indossava pantaloni grigio marca Adidas, un cappello e un giubbotto rosso. Attualmente sono in corso le ......nel 2016, autore di progressive folk balcanico; " 50 anni di CLU " di Erika Rossi, ...della sala cinematografica aperta a Dublino da alcuni impresari triestini assieme a unJames ...Anche la pagina facebook della questura di Asti ha condiviso l'appello per la ricerca di Danilo Romani, il giovane di 24 anni, di cui non si hanno più ...ROMA - ‘Chi l’ha visto’ apre il nuovo anno, il 17 gennaio alle 21.20 su Rai 3, con novità di rilievo sulla scomparsa del giovane Luigi Celentano, da tutti conosciuto come Giggino Wi Fi: tre ragazzi a ...