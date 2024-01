Giornata della Memoria | torna in scena “L’amico ritrovato” dal 23 al 28 gennaio al Teatro Cometa Off

Giornata della Memoria : un viaggio tra passato e presente per non dimenticare. La programmazione di Arte.Tv Sono passati quasi 80 anni ... (361magazine)

Chi fermerà la Russia, se non l'Ucraina con il vostro aiuto Questa la domanda che ha posto ai presenti, nellain cui hanno parlato anche la presidenteCommissione Ue Ursula von der ...Tuttavia, guardando al lato positivo, l'Italia è tra le aree geografiche che hanno superato i livelli raccomandati per meno del 50%, insieme a Berlino, Austria, Israele, Polonia, ...L’analisi di mercato realizzata dall’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE), in collaborazione con Nielsen BookScan, su tutto il 2023 sarà presentata il prossimo 26 gennaio, in ...Il Partizan Belgrado è stato multato dalla EuroLeague per il lancio di oggetti nel corso della partita del Round 21 contro il Maccabi Tel Aviv. "Il PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE è stato sanzionato con ...