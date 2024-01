Giornata della Memoria | la programmazione di Arte Tv

Leggi su 361magazine

(Di martedì 16 gennaio 2024): un viaggio tra passato e presente per non dimenticare. Ladi.Tv Sono passati quasi 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, dove furono sterminate quasi un milione di persone. Le truppe sovietiche superarono i cancelli il 27 gennaio 1945, una data che dal 2005 è oggi commemorata a livello internazionale come. In occasionericorrenza istituita dalle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell’Olocausto, la piattaforma di streaming europea.tv presenta una serie di contenuti che si rivolgono al passato per analizzare e raccontare il presente, tristemente segnato dal colpo di coda di un antisemitismo che si credeva ...