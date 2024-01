Gigliola Cinquetti | «Negai una foto agli Stones | pensavo fossero dei cafoni» Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 gennaio 2024) «Non ho l’età», compie sessant’anni elo canterà nella serata finale di Sanremo il 10 febbraio. Cigliola, in una lunga intervista, racconta al Corriere della Sera che oggi vive in campagna, fuori Roma e fa ancora concerti all’estero. Nel libro che ha appena pubblicato per Rizzoli, «A volte si sogna», ha scritto solo il suo nome, Luigi. Era Tenco che le disse ti odio? Tenco, tre anni prima di suicidarsi? «Era lui, ma non è importante che fosse lui: capii subito che la sua era una posizione ben precisa con la quale avrei dovuto fare i conti. Quello fu il mio impatto col mondo della musica e una sorta di prova del nove di un successo clamoroso: le critiche anche violente sono il rovescio della meda quando si arriva all’idolatria, anche quella senza senso»., il ...