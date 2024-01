Giappone | scontro tra due aerei | cosa è successo sulla pista

Leggi su italiasera

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un aereo di Korean Air si è urtato con un velivolo di Cathay Pacific nell’aeroporto di Shin-Chitose nell’isola di Hokkaido in. Finora non sono stati segnalati feriti. Lo riferisce la tvse ‘Nhk’ citando l’operatore Hokkaido Airports Co. L’incidente è avvenuto alle 17.30 ora locale. Secondo quanto riferito da un funzionario della Korea Air, a bordo dell’aereo erano presenti 289 passeggeri e membri dell’equipaggio al momento dell’urto. Il contatto si è registrato mentre l’aereo della Korea Air si preparava al decollo dopo che un’auto da rimorchio è scivolata a causa della neve. Ciò ha portato l’ala sinistra dell’aereo della Korea Air a tagliare l’ala di coda destra dell’aereo Cathay Pacific. Secondo l’agenzia di stampase Kyodo News, non c’era ...