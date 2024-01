Giappone | scontro tra due aerei | cosa è successo sulla pista

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tanta paura per i 289 passeggeri ma nessun ferito. Danni soltanto alle ali dei velivoli Un aereo di Korean Air si è urtato con un velivolo di Cathay Pacific nell'aeroporto di Shin-Chitose nell'isola di Hokkaido in. Finora non sono stati segnalati feriti. Lo riferisce la tvse 'Nhk' citando l'operatore Hokkaido Airports Co. L'incidente

Un aereo di Korean Air si è urtato con un velivolo di Cathay Pacific nell'aeroporto di Shin-Chitose nell'isola di Hokkaido in Giappone. Finora non sono stati segnalati feriti. Lo riferisce la tv giapponese 'Nhk' citando l'operatore Hokkaido Airports Co. L'incidente è avvenuto alle 17.30 ora locale.