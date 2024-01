Gianfranco Zola | «Il mio incontro con la persona che voleva sequestrarmi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 gennaio 2024), vice presidente della Serie C, ha raccontato al Corriere della Sera dell’con Maiello, colui che aveva organizzato il suo rapimento É una storia forte, sebbene lontana nel tempo. Era il 1994, Francesco Maiello, latitante, organizzò il rapimento di. L’operazione non andò in porto. Il campione sardo ha voluto incontrare l’uomo e ha raccontato la vicenda al Corriere della Sera. LA DEECISIONE – «Avevo bisogno di guardarlo negli occhi. Dovevo vederlo, ascoltare la sua verità».– «All’inizio è stato un po’ strano, c’era un po’ di imbarazzo. Ci siamo stretti la mano, abbiamo parlato tanto. Lui ha pianto per tutto il tempo. Ho capito che di fronte a me c’era unache aveva sofferto erimettersi in ...