Già stufi di Greta | scende dal piedistallo la statua poco green

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il colmo perThunberg è finire nascosta, come si fa con la polvere sotto i tappeti, dai suoi stessi coetanei e, per sovrapprezzo, più ecologisti di lei

Le loro azioni disturbanti li rendono ostili anche a chi ha a cuore l’ambiente. Quindi, non portano voti e non portano consenso. Così, dopo averli ... (secoloditalia)

Col marito, 'per risolvere la questione, eravamo, come centinaia di migliaia di famiglie abbiamo fatto la scelta di una soluzione diversa', ha detto il neo ministro, classe 1978, entrato nel ...'Siamodi attendere soluzioni sempre […] Attualità Genova e provincia Complesso ex "... edificio situato in via Gerolamo Speroni a Recco, enella prima settimana di luglio sarà ...