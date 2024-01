‘Ghost Town’ | le telecamere di Rai5 arrivano ad Apice | una Pompei del ‘900

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il terremoto del 1962 che l’aveva spopolata, l’allora sindaco didecise di ricostruire la città a pochi chilometri di distanza, sulla collina di fronte. E qui, nella nuova cittadina che sostituì la vecchia, vivono ancora oggi i terremotati dell’epoca, costretti ad abbandonare le proprie case in fretta e furia, quando il 21 agosto del 1962 il terremoto fece scappare tutti. Sandro Giordano esplora il borgo che è rimasto lo stesso dai tempi del terremoto, in “Ghost Town”, in onda mercoledì 17 gennaio alle 20.20 su Rai 5. Un paese oggi inaccessibile eppure “vivo”, nel ricordo dei suoi abitanti, e negli edifici che ancora risuonano della vita di un tempo che non tornerà più. Nella zona che interessò tra gli altri anche il borgo disi contarono “solo” 17 vittime e i rimanenti 6.500 abitanti ...