GF | Letizia sbotta contro Beatrice dopo puntata | la Luzzi l' annienta

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 16 gennaio 2024) Durante ladel 15 gennaio del Grande Fratello ci sono stati numerosi momenti di confronto e stra i vari concorrenti. Protagoniste di un diverbio piuttosto acceso sono statePetris. La produzione ha deciso di mandare in onda il filmato in cui l'attrice definisce la sua compagna d'avventura «disinibita», e la cosa non ha fatto assolutamente piacere alla fotografa. Quest'ultima, durante la messa in onda, ha cercato di mantenere la calma, mostrandosi quasi indifferente alle affermazioni della sua coinquilina.la, però, la giovane si è voluta levare qualche sassolino dalla scarpa, tuttavia, lanon ci ha messo nulla a rimettere la giovane al suo posto.Petris punge ...