Germania in recessione | Pil a -0 | 3% nel 2023 | paga stop forniture dalla Russia nel settore energivoro | industria al -2%

... si otterrà una previsione chiara: profonda. Il Pil dell'Eurozona avrebbe dovuto subire ... Per la, la potenza europea in fase di stallo, il 2024 può ancora affermarsi come un altro ...... 'Nel 2024 si terranno le elezioni in tre Lander dellaorientale. Nessuno dovrebbe ... Berlino è stata la fotografia chiara di alcune delle cause della, sullo sfondo delle grandi ...L’economia tedesca è entrata in recessione nel 2023 con una riduzione dello 0,3 per cento del Pil, appesantito dalla crisi del settore industriale che soffre dei costi… Leggi ...La crisi di Francoforte mostra già alcuni effetti sulle esportazioni per le aziende del nostro Paese. Le previsioni relative al 2024 sono incerte ...