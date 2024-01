Georgiana Viou e la cucina che unisce Benin e Mediterraneo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 gennaio 2024) S.Pellegrino Sapori Ticino, l’iniziativa che da diciassette anni porta nel cantone svizzero i migliori rappresentanti dell’enogastronomia internazionale per collaborare con alberghi e cuochi locali, ha dedicato l’edizione 2023 alla patria della nouvelle cousine. “Vive la France”, il tema prescelto, ha fatto sì che dodici tra i migliori chef di altafrancese partecipassero come ospiti attivi alla manifestazione. Tra questi una presenza di spicco è stata quella di, l’unica nuova cuoca alla quale è stata attribuita la stella Michelin in Francia nel 2023. I piatti che questa chef propone nel suo ristorante Rouge, a Nîmes, presso il Margaret Hôtel Chouleur, sono un mixfrancese con influenze africane del, il suo Paese d’origine. La notorietà di ...