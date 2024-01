Genoa | concorrenza al Verona per Niang

Da tenere d'occhio anche ladi Empoli e Frosinone. A volte ritornano, Pellegri alIl passato - Pietro Pellegri esordì giovanissimo in Serie A, il 22 dicembre 2016, a soli 15 anni ...L' Empoli , infatti, scenderà in campo contro Monza ,, Salernitana : servirà una scossa immediata per non perdere terreno nei confronti della. Oltre all'articolo: ' Empoli, la ...Con il Torino l’ucraino migliore per tiri fatti, ma anche chilometri percorsi, nel ruolo confezionato da Gilardino è sempre più centrale per il Genoa. E mette ...L'addio di Puscas apre lo spazio per l'arrivo di un vice Retegui e fioccano i nomi per il calciomercato del Genoa ...