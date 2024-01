Genoa | caso Irpef | arriva la decisione sulla penalizzazione

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il riferimento è a un pagamento effettuato nei tempi previsti, ma con documentazione avvenuta soltanto successivamente da parte della società rossoblù: la Procura Federale ha chiuso le indagini Procedimento archiviato. Ilnon avrà nessunain classifica riguardo al “”. Riconosciuta la buona fede del club rossoblù da parte della Procura Federale: il club, infatti, aveva effettuato il pagamento in modo regolare e nei tempi previsti, soltanto che poi aveva inviato la documentazione successivamente per un problema telematico. Il Grifone rischiava sanzioni di diverso tipo, dall’ammenda fino alla. Non succederà nulla di tutto ciò. Una foto di-Torino, partita dell’ultimo turno di campionato finita con un pareggio (0-0): il club rossoblù non ...

La buona notizia del giorno in casa Genoa non arriva né dal campo né dal mercato, bensì dagli uffici della Procura sportiva... (calciomercato)

Nessuna penalizzazione per il club ...Nessuna penalizzazione in arrivo per ilin merito alIrpef. La procura federale ha infatti riconosciuto la buona fede del club rossoblù che aveva peraltro pagato regolarmente quanto dovuto nei tempi previsti, salvo poi inviare la ...