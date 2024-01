GdS - Ngonge al Napoli ormai è fatta | mancano solo le firme

è un talento straordinario per inventiva ed imprevedibilità. È capace di colpi straordinari, ma anche di momenti in cui si spegne e si allontana dalla partita. Napoli sarà un passaggio ...è un talento straordinario per inventiva ed imprevedibilità. È capace di colpi straordinari, ma anche di momenti in cui si spegne e si allontana dalla partita. Napoli sarà un passaggio ...PALERMO – Si illumina con il contributo di AMG Energia il percorso interno che porta alla chiesa della Missione Speranza e Carità di via Decollati. La società partecipata del Comune di Palermo ha acqu ...Sarà eseguita giovedì pomeriggio l’autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, il giovane di 20 anni di Partinico morto dopo una rissa nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate. Sempre giovedì verr ...