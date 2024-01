Gaza | Noa Argamani | Due dei tre ostaggi di domenica morti sotto le bombe israeliane | fermate questa follia - VIDEO CHOC

Solito veleno di Alessandro Di Battista sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che oggi ha risposto ai giornalisti in una lunga coferenza ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – “La sovranista de noantri , alias Giorgia Meloni , nella sua conferenza di fine anno ha speso più parole per Chiara Ferragni che per ... ()

Hamas ha pubblicato un VIDEO con tre ostaggi israeliani . Nel filmato, diventato subito virale in tutto il mondo, appaiono Noa Argamani, Yossi ... (ilgiornaleditalia)

L'esercito israeliano ritiene cheArgamani, la 26enne ostaggio aapparsa in tre video pubblicati da Hamas, sia viva, riferisce Times of Israel.Hamas mostra in un video i cadaveri di due dei tre ostaggi del video diffuso domenica scorsa.Argamani, la terza prigioniera dice: "Sono stati uccisi dai bombardamenti di Israele". Gli Houti ......