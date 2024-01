Gaza | il massacro degli studenti | 4 368 uccisi e quasi 400 scuole bombardate

Fermare la catastrofe umanitaria che si sta sviluppando a Gaza è in potere soltanto del governo di Israele , che ne è anche la causa principale e che ... (ilfattoquotidiano)

“Il corpo di questi bambini viene perforato dai proiettili di Biden ” Alessandro Orsini è un fiume in piena. Ospite di Bianca Berlinguer a È sempre ... (iltempo)

Il massacro non si ferma : 132 sono i civili morti a Gaza nelle ultime 24 ore. Inoltre almeno 252 persone sono state ferite dagli attacchi israeliani ... (247.libero)

Un: sono 4.368 gli studenti palestinesi uccisi dal 7 ottobre nella Striscia di. A sostenerlo è il ministero dell'Istruzione palestinese. Il ministero, riferisce `Al Jazeera´, ha affermato ...... che ha difeso le famiglie delle vittime del Bloody Sunday nordirlandese e ha descritto"il ... Un cessate il fuoco per non continuare a perpetrare, se non il genocidio, ilin corso ...