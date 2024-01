Gasperini si gode il momento | “Siamo in un ottimo periodo E la fiducia cresce”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Bergamo. “La partita è diventata agevole, ma non si sa mai, tutte le partite sono dure: vedi col Lecce l’anno scorso. All’andata avevamo buttato via un tempo: una brutta giornata, faceva un caldo incredibile. Il Frosinone ha giovani tecnici e veloci, se non stai bene diventa difficile: se non la sblocchi te la complichi”: così Gian Pieroin conferenza stampa commenta il match che la sua Atalanta ha vinto largamente contro il Frosinone, indirizzando la pratica dopo appena 14 minuti. La conferenza stampa dipost Atalanta-Frosinone 5-0 “È un, sia di risultati che di gioco, che di crescita di squadra e individuale. Gli obiettivi raggiunti ci hanno dato energia, morale ed entusiasmo per il campionato: avevamo detto che era una priorità ora, l’Europa League ci aveva tolto tante energie ...

L'allenatore bergamasco: "Non mi ha salutato..." L'Atalanta vince 2 - 1 in casa del Milan e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gian Piero, allenatore dei nerazzurri, sila vittoria ma deve togliersi qualche sassolino dalla scarpa : l'arbitro Marco Di Bello ha espulso nel primo tempo per proteste. L'Atalanta ha reclamato ...L'Atalanta vince 2 - 1 in casa del Milan e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gian Piero, allenatore dei nerazzurri, sila vittoria ma deve togliersi qualche sassolino dalla scarpa: l'arbitro Marco Di Bello ha espulso nel primo tempo per proteste. L'Atalanta ha reclamato un ...Gian Piero Gasperini si gode il pokerissimo rifilato al Frosinone, che porta la sua Atalanta a un punto dalla zona Champions League. "La prima ...Dopo il 5-0 sul Frosinone il tecnico nerazzurro si è soffermato sugli uomini che in teoria potrebbero lasciare Bergamo.