Gasparri | Pagano e Marsilio a Sostegno di Roberto Santangelo che inaugura il suo Comitato

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 16 gennaio 2024) L'Aquila - Saràto giovedì 18 gennaio 2024, dalle ore 18:30, ilElettorale di, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo per Forza Italia adella candidatura di Marcoa Presidente della Regione Abruzzo. L’zione, che si terrà nei locali al piano terra dell’Hotel Azzurro (ex bar Tropical) in via Giovanni Di Vincenzo 2, sarà l’occasione per incontrare stampa e cittadinanza. Saranno presenti il sen. Maurizio, l’on. Nazario, il Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri. “La provincia dell’Aquila merita una politica efficiente per evitare lo spopolamento delle aree interne, migliorare le infrastrutture e creare nuove opportunità di lavoro ...