Furti agli anziani tra Ladispoli e Cerveteri | 4 arresti

(Di martedì 16 gennaio 2024), 16 gennaio 2024 – Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma sul fronte della prevenzione e contrasto deie truffe ai danni degli. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, infatti, hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria 4 cittadini cubani, di cui 3 uomini (di 42, 51 e 31 anni) e una donna 29enne, senza fissa dimora e tutti già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, gravemente indiziati del reato di furto aggravato continuato in concorso. Nello specifico, i 4 si erano resi responsabili nel comune didi dueperpetrati nelle aree parcheggio di alcuni supermercati ai danni di due persone anziane (87 e 82 anni) che distratti da uno dei malviventi con la scusa della caduta ...

