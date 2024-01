Furbetti del cartellino | nei guai 13 dipendenti del Comune di Aversa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Truffa aggravata e falsa attestazione della presenza in servizio: queste le accuse per tredici persone oggetto di ordinanze cautelari emesse dal gip di Napoli Nord. Tuttideldi. Dei tredici, uno è finito ai domiciliari in considerazione della gravità della sua posizione, per gli altri dodici invece è scattato il divieto di dimora in città. Schiaccianti le prove delle immagini che hanno immortalato le operazioni dei tredici in prossimità delle macchinette marcatempo e sono state utilizzate anche tecniche di osservazione e pedinamento. Dai controlli è emerso che il dipendente ai domiciliari era solito prendere servizio alle 10, con notevole ritardo rispetto all’orario di ufficio, “giustificando fraudolentemente la sua assenza – si legga in una nota della Procura – con inesistenti ...