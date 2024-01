Furbetti del cartellino | arrestato dipendente del Comune di Aversa | divieto dimora per altri 12

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 16 gennaio 2024). A seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura di Napoli Nord, è stata eseguita, da parte di personale della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di, un’ordinanza di custodia cautelare che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di R.P. ed ildinella città normanna nei confronti didodici soggetti, tutti dipendenti deldi, indagati, a vario titolo, per i reati di falsa attestazione di presenza in servizio (la cosiddetta “Legge Brunetta”) e truffa aggravata ai danni dell’Ente Pubblico. Il provvedimento prevede, altresì, il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato di truffa a carico di R.P., pari a circa 9.100 euro. Le indagini che hanno consentito di far ...