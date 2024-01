Frontex | “Il 2023 è stato un anno record per gli arrivi di migranti irregolari in Europa”

(Di martedì 16 gennaio 2024) Quasi 380 milasono arrivati l’scorso alle frontiere esterne dell’Unione europea, il livello più alto dal 2016 e in aumento del 17% rispetto al 2022, anche grazie all’incremento degli sbarchi nel Mediterraneo centrale, dove l’Italia è in prima linea. Lo ha annunciato oggi l’agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera (), secondo cui questi dati confermano la tendenza costantemente al rialzo degli ultimi tre anni. “Il Mediterraneo centrale è stata la rotta migratoria più attiva verso l’Ue nel, rappresentando due attraversamentisu cinque (41%), seguita dai Balcani occidentali (26%) e dal Mediterraneo orientale (16%)”, si legge nella nota diramata da. Secondo l’agenzia europea, almeno 157.479 ...

