Fronte unico con Croazia e Slovenia | immigrazione | la ricetta-Piantedosi

(Di martedì 16 gennaio 2024) "E' un secondo incontro quello che abbiamo fatto in questo formato trilaterale e dal lavoro che è conseguito tra il primo e secondo incontro, abbiamo convenuto che questo trilaterale può essere consolidato rispetto a temi, scenari e rapporti con altri Paesi e contesti facenti parte di un'area geografica complessivamente più vasta accomunata da una filiera unica di problematiche come quelle di cui stiamo parlando, come l'irregolare e la sicurezza dei nostri cittadini". Così il ministro dell'Interno, Matteo, oggi a Buzet indove si è tenuta la riunione ministeriale trilaterale con il vice premier e ministro dell'Interno croato Davor Bozinovic e il ministro dell'Interno sloveno Bostjan Poklukar, nel corso della conferenza stampa. "Ci siamo ripromessi negli appuntamenti successivi di dettare le tracce di ...

Con luce ambiente il risultato èDurante la demo allestita da Samsung (durante la quale non ... eliminando quell'effetto specchio che spesso si rileva quando ci sono luci o una finestra di...A renderee audace il look esterno della serie speciale contribuiscono alcuni elementi ... Suldel comfort interno, si possono notare il climatizzatore bi - zona, volante riscaldato con ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Droni di Kiev feriscono bambina russa a Voronezh. LIVE ...«Pur nella consapevolezza che l’annoso tema riguardante la sanità si configuri già a livello nazionale come una questione di difficile, e non a breve termine ...