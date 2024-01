Friedkin che caccia Mourinho | l’ultima mano disperata del giocatore di poker | l’analisi

(Di martedì 16 gennaio 2024) Il californiano dal cuore di ghiaccio ha sconvolto il pianeta romanista, licenziando di persona Josée assumendo, al suo posto, un totem della storia giallorossa come Daniele De Rossi (manca solo l’ufficialità). Si dirà: unica scelta possibile sul piano emotivo/popolare. Molto probabile, ma se sarà azzeccata anche sul piano tecnico, con il nono posto attuale in classifica e l’obiettivo di agguantare a tutti i costi la quarta posizione, oggi lontana cinque punti, lo certificheranno i risultati. Da un guru del calcio mondiale a un esordiente, a parte i quattro mesi vissuti da De Rossi alla guida della Spal in Serie B dall’ottobre 2022 al febbraio 2023: un ribaltone con la maiuscola. Il futuro prossimo potrebbe essere Antonio Conte, ma, ora, bisogna fare i conti con il presente. Questa svolta, che ha avuto un’eco immediata nei media internazionali, a cominciare ...

