Frederik X di Danimarca | le foto inedite dell' ascesa al trono

Una cerimonia laica e un re senza corona . Il giorno è arrivato: oggi la Danimarca ha in corona to un nuovo sovrano. Dopo l?annuncio della regina ... (ilmattino)

Sydney, Olimpiadi del 2000. La ventottenne Mary Donaldson dovrebbe raggiungere alcuni amici in un pub in centro, ma è indecisa. Preferirebbe restare ... (ilfattoquotidiano)

Estratto dell'articolo di Eva Grippa per 'la Repubblica' redi1 Dietro reX compare una figura femminile in bianco. Lui le prende la mano, la folla esplode in un boato. Salutano, si guardano negli occhi e si baciano: ...Copenaghen , 15. 'Uniti, impegnati, per il Regno di': questo il motto del nuovo re del Paese,x , proclamato sovrano ieri, dopo l'abdicazione della madre, la regina Margrethe. Nel suo primo discorso,x ha espresso la '...Il sovrano è apparso sorridente mentre sedeva accanto a sua moglie Mary e al loro figlio Christian Primo impegno istituzionale per il nuovo re di Danimarca. Frederik X ha visitato il parlamento danese ...Frederik e Mary sono diventati ufficialmente i nuovi sovrani di Danimarca. Il momento che ha colpito l'attenzione del pubblico è stato il bacio che i due si sono scambiati sul balcone del Palazzo di C ...