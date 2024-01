Frederik di Danimarca | il re rock che non ti aspetti A cominciare dai tatuaggi

Leggi su amica

(Di martedì 16 gennaio 2024) È un personaggio curiosoX di. Un re – è stato proclamato il 14 gennaio scorso, dopo l’abdicazione a sorpresa della madre, la regina Margherita – rimasto dietro le quinte negli ultimi vent’anni ma che, dallo scorso novembre in poi, non ha mai smesso di far parlare di sé. Prima il presunto tradimento con la socialite messicana Genoveva Casanova – un pettegolezzo inatteso, diciamo la verità, che ci aspettavamo da tanti ma non dal tranquillo e “noioso” marito della principessa Mary. Poi l’ascesa al trono decisa, sì e no, in tre giorni. Infine, l’incoronazione. Tre eventi che hanno acceso i riflettori su quest’uomo di 55 anni, per lungo tempo vissuto all’ombra della moglie ma capace, di punto in bianco, di mostrarsi come mai si è ...