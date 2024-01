Fotovoltaico | Pd Sannio | “I rischi della semplificazione del Pnrr”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“Siamo nel pieno dei lavori connessi all’attuazione degli obiettivi del: centinaia di bandi aperti per migliaia di iniziative in atto; corposi interventi normativi varati a livello nazionale e regionale per rimuovere barriere burocratiche agli investimenti; accelerazionespesa sotto tutti gli aspetti, con l’unico obiettivo di realizzare la spesa e rendicontare entro i tempi previsti dal(dicembre 2026)”. Così in una nota Carlo Coduti di PDAgricoltura. “Cerchiamo di analizzare, nei particolari, che sta succedendo – aggiunge – in alcuni comparti produttivi, con particolare riferimento alle proposte di investimento da parte di privati per la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio provinciale. Urgono tuttavia delle premesse. Gli impianti fotovoltaici, molto ...