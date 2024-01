FOTO Starita | primo allenamento in giallorosso | la Strega punta il derby

Leggi su anteprima24

(Di martedì 16 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il successo con la Virtus Francavilla che ha fatto seguito a quello ottenuto in casa contro la Turris, il Benevento è tornato in campo questo pomeriggio per iniziare a preparare l’attesodi lunedì sera contro la Casertana. La grande novità in casa giallorossa è rappresentata da Ernesto, l’esterno offensivo prelevato dal Monopoli, soffiandolo alla concorrenza dell’Avellino. Il giocatore partenopeo si è aggregato ai suoi nuovi compagni e questo pomeriggio ha sostenuto ilagli ordini di Auteri. Domani si torna in campo per una doppia seduta, la pomeridiana aperta al pubblico. Non è escluso che al gruppo si aggreghi anche Lanini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.