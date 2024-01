Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo | Serie A 2023 2024

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ledi, match valido per la ventesima giornata del campionato di. Obiettivo tre punti per i bianconeri, determinati a restare in scia della capolista Inter e anche a prendersi la rivincita dopo la sconfitta dell’andata al Mapei Stadium. Match sulla carta a senso unico vista la differenza di valori in campo e del momento di forma, ma guai a sottovalutare i neroverdi, specialmente perché contro le big riescono ad esaltarsi. Di seguito le scelte dei due tecnici, Massimiliano Allegri e Alessio Dionisi. LE: Szczesny, Danilo, Bremer, Rugani, Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yldiz.:Consigli; ...

Il pareggio per 1-1 di Londra costringe Bristol City e West Ham a rigiocare per decidere chi passerà il turno. I padroni di casa non vincono da ... (infobetting)

Alle 20.45 andrà in scena il match valido per la 20esima giornata di Serie A tra Juve e Sassuolo. Ecco le Formazioni ufficiali Alle 20.45 andrà ... (calcionews24)

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Ledi Juventus - Sassuolo JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; ...Ledi Juventus - Sassuolo, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 . Obiettivo tre punti per i bianconeri, determinati a restare in scia della ...Il Sassuolo ha ottenuto tre delle cinque vittorie in questo campionato contro tre delle prime quattro squadre della classifica (Inter, Juventus e Fiorentina, nell’ultimo turno); è proprio da settembre ...La Juventus si trova questa sera di fronte al Sassuolo in un momento cruciale, con l’ambizione di rispondere a distanza nel contesto della sfida posta dall'Inter che ha consolidato la sua leadership ...