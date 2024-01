Flop del liceo Made in Italy | prorogata di tre giorni la scadenza per le adesioni

Bonucci è il flop della Bundesliga : è arrivato manco fosse Ronaldo - l’Union l’ha scaricato troppo tardi (Sueddeutsche)

La Sueddeutsche non ha proprio digerito l’arrivo di Leonardo Bonucci in Bundesliga. Fortunatamente per loro, il difensore ex Juve si è trasferito al ... (ilnapolista)