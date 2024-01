Firenze | scomparso da giorni | trovato morto in casa Forse ucciso da monossido

... moglie di Pablito e presidente della fondazione nata nel nome del campione... Le città che abbiamo individuato per far partire questo percorso negli ospedali italiani sonoe Perugia, ...... che si è tenuto ieri, venerdì 12 gennaio 2024, presso la sede della Fondazione a. ... Virgilio Dastoli, presidente del Movimento Europeo Italia , ricorda, citando loJacques Delors , ...Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, alla periferia di Firenze. L'uomo, secondo quanto si apprende, potrebbe essere deceduto per esalazioni da monossido di carbonio sprigiona ...Grave lutto nel calcio tedesco. Si è spento all'età di 43 anni il presidente dell'Hertha Berlino, Kay Bernstein. Lo riferisce la società medesima attraverso un comunicato ufficiale, in cui si chiede l ...