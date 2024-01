Firenze | edicolante aggredito e rapinato in piazza Santa Croce Arrestato un 33enne

(Di martedì 16 gennaio 2024) La Polizia di Stato hanella tarda serata di ieri, 15 gennaio 2024, in, un cittadino magrebino di 33 anni. Intorno alle 19.30, unsarebbe uscito qualche istante dalla sua postazione di lavoro per salutare un paio di conoscenti. Proprio in quel momento, un uomo sarebbe entrato nell’edicola afferrando al volo il borsello lasciato incustodito dal legittimo proprietario, con all’interno una trentina di euro L'articolo proviene daPost.

L'è stato poi soccorso e medicato direttamente in strada dai sanitari del 118. Per quanto riguarda invece l'arrestato, durante il controllo gli agenti lo hanno sorpreso con addosso 5 ...L'è stato poi soccorso e medicato direttamente in strada dai sanitari del 118. Per quanto riguarda invece l'arrestato, durante il controllo gli agenti lo hanno sorpreso con addosso 5 ...La Polizia di Stato ha arrestato a Firenze nella tarda serata di ieri, 15 gennaio 2024, in piazza Santa Croce, un cittadino magrebino di 33 anni. Intorno alle 19.30, un edicolante sarebbe uscito qualc ...Nella serata di ieri, lunedì 15 gennaio, la Polizia di Stato ha arrestato in viale degli Olmi a Firenze un cittadino marocchino di 28 anni, accusato di rapina aggravata in concorso con un altro uomo ...