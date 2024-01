Fiorentina | l'infortunio di Dodò è alle spalle | 'Sono tornato | non vedevo l'ora'

La Fiorentina dovrà andare sul mercato per cercare un sostituto di Nico Gonzalez dopo l’ infortunio La Fiorentina dovrà andare sul mercato per ... (calcionews24)

Brutto infortunio per Ghoutia Karchouni , che ha dovuto lasciare il campo in barella durante il match tra Fiorentina e Inter Women di Serie A ... (inter-news)

L'arbitro Sarà l'arbitro Federico La Penna di Roma a dirigere Napoli -semifinale della ... Presentazione del match COME ARRIVA IL NAPOLI " Assenti perOlivera, Natan, Meret e ...DAVIDE FARAONI alla(dal Verona) Il classe 1991 arriva a Firenze con la formula del ... dunque, reparto in cui sta recuperando dall'Dodò e dove i viola stanno utilizzando il ...Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni dei calciatori del Napoli: "In vista della gara dell'Al-Awwal Park Stadium di giovedì sera contro i viola, una mezza buona notizia c'è: dal bollettino dal ...Il Bologna sfrutterà questa sosta forzata (i felsinei recupereranno la 21.a giornata nel mese di febbraio contro la Fiorentina per l'impegno della viola in Supercoppa) per ricaricare le pile dopo gli ...