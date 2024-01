Finlandia a caccia di infermieri italiani | stipendi fino a 3000 euro | welfare aziendale | carriera | l’offerta da sogno al made in Italy

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 gennaio 2024) Nursing Up, corsi di lingua gratuiti, supporto sugli alloggi, prospettive diche da noi sono solo une, soprattutto,a tremila. Sono queste le condizioni dorate sventolate dalladidi casa nostra e della professionalità rigorosamentein. E la conferma arriva dal sindacato Nursing Up che sta da tempo monitorando il fenomeno, e che sul punto rileva: inpa «è ormai corsa contro il tempo per l’accaparramento degli. Dopo la Norvegia è la volta della: ai professionisti, ricercati con il lanternino per la loro grande professionalità e competenza, ...