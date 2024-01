Finita l' era Mourinho A Trigoria torna capitan Futuro

Leggi su agi

(Di martedì 16 gennaio 2024) AGI - Un fulmine a ciel sereno no, perché le nubi suminacciavano pioggia da diverse settimane (zero punti contro Bologna, Juventus, Lazio in Coppa Italia e Milan, uno solo con l'Atalanta e in mezzo l'ennesimo cartellino rosso). Ma l'esonero di Josédalla guida tecnica della Roma è arrivato forse prima del previsto. Molti nell'ambiente erano certi che sarebbe stata quella di domenica prossima contro il Verona la partita decisiva per salvare il posto. E invece Dan Friedkin ha deciso di bruciare le tappe di un rapporto ormai logoro e davanti a un ruolino di marcia oltremodo deludente: Roma nona in classifica in campionato, fuori dalla Coppa Italia per mano della detestata rivale biancoceleste, costretta a uno spareggio in Europa League per niente agevole (Feyenoord).era in scadenza a giugno e solo un ...