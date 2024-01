Fine vita | per un voto al Consiglio regionale Veneto vince il no alla legge sul suicidio assistito

AGI - Non passa in Veneto la proposta di legge popolare sul fine vita proposta dall'associazione Luca Coscioni. Non sono passati al voto del ... (agi)

Si cercava di riprendere lanormale dopo il buio della pandemia. A Stresa , sulla sponda ... Alla, dunque il bilancio sarà di 14 morti. I soccorsi e le prime indagini La zona impervia rende ...... vorrei sempre fare film che fanno ridere gli spettatori dall'inizio alla, cosa che, ... lavorando insieme da una, scegliamo per i nostri film Filippo Bologna , Giovanni Veronesi e io. Riccio ...19.35 Fine vita, in Veneto non passa la legge Non passa in Veneto la legge di inizia- tiva popolare sul suicidio medicalmente assistito.Il voto della norma,proposta dall'associazione 'Coscioni', no ...Presidente Zaia “Percorso sul fine vita già definito dalla Corte costituzionale nel 2019” (Arv) Venezia 16 gen, 2024 - Il Consiglio regionale del Veneto, dopo che la mancata approvazione in Aula ...