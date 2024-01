Fine vita | no del Consiglio regionale Veneto alla legge sul suicidio assistito

Non è passa ta in Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito . La votazione in Consiglio regionale per la ... (tg24.sky)

La votazione non supera i primi due articoli base, salta la normaNon passa in Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il voto della norma, proposta dall'associazione 'Coscioni', non ha passato i primi due dei 5 articoli ...GENOVA - Violazioni delle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, la protezione dell'ambiente ... L'unità di circa 4.000 tonnellate di stazza, entrata in servizio alla fine ...Fine vita, non passa la legge veneta, per un voto vince il fronte del no. Centrodestra diviso Zaia: «È scandaloso far credere che noi oggi decidiamo, c'è una sentenza» Video ...