Fine vita | il Veneto dice no al suicidio assistito Centrodestra si spacca

(Di martedì 16 gennaio 2024) E' stata sostanzialmente bocciata la proposta di legge sulmedicalmente, affrontata oggi in un lungo dibattito dal Consiglio regionale del. Ai 22 voti contrari si sommano i 3 astenuti che valgono anch'essi come un no. Quindi 25 no ed altrettanti voti a favore. C'è stata anche un'assenza. Erano in votazione 5 articoli.Quando è stato bocciato il secondo, ill presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti, ha proposto il rinvio in commissione, trattandosi, come ha spiegato, di "un articolo fondamentale. Ilsi è presentato al vototo: con Fdi e Fi contrari, il presidente Luca Zaia e parte della Lega favorevoli, un'altra parte dello stesso Carroccio ha votato contro o si è astenuta. Un'astensione anche nel Pd.La proposta di legge prevedeva che le aziende sanitarie ...

Comunque sia, chiarisce Zaia, ' i malati terminali con determinate caratteristiche sanno che possono presentare le loro istanze per il, in base alla sentenza della Consulta '. Detto ciò, ...

Non passa in Veneto la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il voto della norma, proposta dall'associazione "Coscioni", non ha passato i primi due dei ...19.35 Fine vita, in Veneto non passa la legge Non passa in Veneto la legge di inizia- tiva popolare sul suicidio medicalmente assistito.Il voto della norma,proposta dall'associazione 'Coscioni', no ...