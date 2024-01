Filippo Martelli presenta il nuovo singolo a Prato | ospiti Dolcenera e Giovanni Baglioni

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 16 gennaio 2024) Al Teatro Politeama Pratese, in occasione della serata benefica Mille note per Giak,in anteprima il brano La notte di Firenze Alle spalle una carriera importante, dal tour mondiale con Laura Pausini alla direzione di due Festival di Sanremo, e adesso l’urgenza di condividere la sua musica al grande pubblico.annuncia La notte di Firenze, brano che saràto in anteprima sabato 20 gennaio al Teatro Politeama Pratese, in occasione della serata benefica Mille note per Giak, conche si occuperà degli arrangiamenti e della direzione d’orchestra mentre la direzione artistica sarà ad opera della Florence Academy.speciali sul palco...