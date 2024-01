Fifa Awards | Lionel Messi miglior giocatore 2023

(Di martedì 16 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’argentinoè stato insignito del premio didel mondo per ildalla. Il numero 10 dell’Argentina campione del mondo e attualmentedell’Inter Miami si è aggiudicato il “Best PlayerAward” assegnato oggi a Londra. L’otto volte Pallone d’Oro bissa così la vittoria della scorsa edizione.ha vinto una sfida combattutissima con Erling Haaland e Kylian Mbappe. Con il vincitore della Coppa del Mondo 2022 e il nazionale norvegese agganciati a 48 punti, si è dovuto ricorrere all’ordine delle scelte fatte dai votanti. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è stato elettoallenatore delai The Best ...

