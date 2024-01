Ferrara fa ironia | «Come marcare Lautaro Martinez? I tacchetti…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 gennaio 2024) Ciroè stato oggi presente a ‘Supertele‘ per Dazn e ha descritto il modo in cui avrebbe marcatoin campo. ATTACCANTE – Cirospiega ironicamenteavrebbe fermato El Toro e ne parla positivamente: «avresti marcato il numero 10 dell’Inter? Aavrei fatto sentire i tacchetti. Un giocatore dalle qualità particolari: bravo nell’anticipo, nei dribbling, di testa perché molte volte segna anche così. Condivido l’opinione di Dejan Stankovic su Calhanoglu. In quel ruolo giocava Brozovic che era quasi insostituibile per l’Inter. Sembrava una tragedia il suo addio, invece oggi hanno un giocatore di altissimo livello». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...