Ferragni | lo sfogo dell' estetista cinica | Non sputo in faccia a un' amica

(Di martedì 16 gennaio 2024) "Non parlo mai di cose fuori dalle creme, ma stamattina faccio una riflessione". Inizia così il durosocial, che dopo giorni in cui viene tirata in ballo sul caso- per conoscere la sua posizione in merito o anche semplicemente per un avere un commento sulla...

"Non faccio hunger games. Per la prima volta ho pensato di chiudere tutto", ha detto Cristina Fogazzi in uno sfogo su Instagram "E' da un mese che ... (sbircialanotizia)

'E' da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiarama perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo ... in unosu Instagram. Sulla vicenda che ..."E' da un mese che mi viene chiesto cosa penso di Chiarama perché dovrei dare la mia opinione su una persona che conosco e con la quale siamo ... in unosu Instagram. Sulla vicenda che ...Ha messo in vendita per 70 euro il pigiama di Chiara Ferragni in un popolare gruppo social di Fano e, invece di proposte d'acquisto, ha ottenuto in cambio solo una valanga di improperi."Non faccio hunger games. Per la prima volta ho pensato di chiudere tutto", ha detto Cristina Fogazzi in uno sfogo su Instagram ...