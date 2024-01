Femminicidio di Agata Scuto | ergastolo all’ex compagno della madre

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 gennaio 2024) Sulla morte diè arrivata la sentenza di condanna.per Rosario Palermo, che uccise la ragazza nel 2012, per evitare che si sapesse che l’aveva messa incinta. Palermo era ildi.Leggi anche: Suicida in cella Andrea Napolitano, uccise e bruciò il corposua ex, Ylenia Lombardo Una terribile verità La terza Corte d’assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato all’Rosario Palermo, 63 anni, per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di, la 22enne figliasua allora compagna, scomparsa il 4 giugno del 2012 da Acireale, in provincia di Catania. L’accusa aveva ipotizzato che il ...