Femminicidio di Agata Scuto | a 12 anni dalla scomparsa condannato all’ergastolo l’ex compagno della madre

(Di martedì 16 gennaio 2024) Rosario Palermo è statoper l’omicidio e occultamento del cadavere di, la 22enne invalida, figliasua allora compagna,il 4 giugno del 2012 da Acireale. La Corte d’assise di Catania, presieduta dal giudice Sebastiano Migmeni, ha disposto anche l’isolamento diurno per un anno e il risarcimento alle parti civili da quantificare in separata sede. La sentenza accoglie le richieste del pm Francesco Puleio: secondo l’accusa, Palermo – 63– ha ucciso la ragazza per evitare che si scoprisse che la giovane, con la quale aveva una relazione segreta, era rimasta incinta. Assolta lagiovane, che era finita a processo per favoreggiamento personale nei confronti ...

L'accusa Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe uccisoScuto strangolandola e poi appiccando il fuoco al cadavere in un casolare delle campagne di Pachino, nel Siracusano. Il corpo della giovane ...... la quale non usciva mai di casa da sola, ne' intratteneva rapporti con altre persone", per "le falsità delle notizie fornite agli inquirenti" sui "suoi spostamenti il giorno della scomparsa di"...L’uomo, di 63 anni, sarebbe stato imputato per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di Agata Scuto. La 22enne, figlia della sua ex compagna, sarebbe scomparsa 12 anni fa, il 4 giugno del 2012 da ...La terza Corte d'assise di Catania, presieduta da Sebastiano Migmeni, ha condannato all'ergastolo Rosario Palermo, 63 anni, per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di… Leggi ...